A mudança para a nova sede da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, inaugurada na manhã desta quinta-feira (4), deve ampliar o volume de atendimentos prestados à população de Bauru e região, de acordo com a expectativa do próprio órgão. A unidade agora funciona na avenida Getúlio Vargas, 21-59, na Vila Aviação.

A cerimônia contou com a presença da defensora pública-geral do Estado, Luciana Jordão, do coordenador regional da Defensoria em Bauru, Mário Augusto Carvalho de Figueiredo, da prefeita Suéllen Rosim (PSD), além dos vereadores José Roberto Segalla (União Brasil), Cabo Helinho (PL) e Natalino da Pousada (PDT), entre outras autoridades.

O novo prédio oferece infraestrutura mais ampla e acessível, com ampliação da triagem e dos espaços de atendimento. Os guichês de atendimento jurídico passaram de 11 para 17, e o setor de avaliação financeira agora conta com sete postos, sendo antes eram 5. A estrutura também inclui elevador, ar-condicionado, sala de audiência virtual, banheiro para pessoas com deficiência, fraldário e espaço para amamentação.