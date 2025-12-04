Uma mulher de 34 anos teve a motocicleta roubada no início da madrugada desta quinta-feira (4), quando trafegava pela Rodovia Cezário José Castilho, na altura do quilômetro 345, próximo ao Jardim Pagani, em Bauru. O crime ocorreu no acostamento da via.

Segundo o boletim registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), ela conduzia uma Honda/CG 150 Titan ESD vermelha e foi abordada por dois hom

Após a rendição, um dos criminosos assumiu a direção da moto da vítima e fugiu com o comparsa, tomando rumo ignorado. A vítima relatou que não conseguiu identificar o tipo da arma utilizada e afirmou que ambos aparentavam ser jovens. A motocicleta usada pelos autores era de cor escura, mas a placa não foi anotada.