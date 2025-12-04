04 de dezembro de 2025
ÁGUA E LAMA

Cano rompe e deixa cruzamento sob risco de acidente em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Água e muita lama no cruzamento da via
Água e muita lama no cruzamento da via

Um grande vazamento de água foi registrado por moradores e motoristas na manhã desta quinta-feira (4), na quadra 6 da rua Siqueira de Campos, na região da Bernardino de Campos, na Vila Souto, em Bauru. O rompimento do cano deixou o local com muita água e lama, situação que coloca em risco principalmente para motociclistas, que podem escorregar na pista.

De acordo com o DAE, o problema está relacionado a uma tubulação de água de 4 polegadas. A autarquia explica que o escoamento já foi contido e a manutenção deve ser concluída no final da tarde desta quinta-feira.

