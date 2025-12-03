O Flamengo confirmou, na noite de quarta-feira (3), uma conquista que já estava muito bem encaminhada. Com uma vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Maracanã, no Rio de Janeiro, assegurou o título do Campeonato Brasileiro e ampliou uma festa iniciada no fim de semana.

No sábado (29), o time rubro-negro bateu por 1 a 0 o Palmeiras na decisão da Copa Libertadores, em Lima, no Peru. Agora, voltou a castigar o clube alviverde, que era o único que tinha chance matemática de lhe roubar a primeira colocação.

Com 78 pontos, o Flamengo festejou com uma rodada de antecedência, graças a um gol do atacante Samuel Lino. Deixou definitivamente para trás o Palmeiras, que derrotou o Atlético Mineiro por 3 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e chegou aos 73.