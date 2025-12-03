Os visitantes impuseram um ritmo forte desde os primeiros minutos. Não à toa, fecharam a primeira parcial em 32 x 17, principalmente pelas mãos de Douglas dos Santos e Adyel. O Dragão respondeu no segundo período, reduziu a diferença para sete pontos e levou o jogo ao intervalo com o placar em 49 x 42.
No terceiro quarto, o adversário retomou o controle defensivo e voltou a ampliar a vantagem (71 x 62). Já nos 10 minutos finais, os donos da casa até reagiram novamente e encostaram no marcador (a diferença baixou para seis). Porém, o bom momento não foi suficiente para consumar a virada.
“Eu esperava que tivéssemos uma defesa melhor", disse Paulo Jaú, técnico bauruense. "Não falo de atitude, porque isso nós temos, mas erramos muitos combinados e falhamos na defesa de pick'n roll. Tomar 32 pontos em um quarto é muita coisa. Precisamos entrar mais preparados mentalmente. O campeonato é equilibrado, não podemos correr atrás de 10, 15, 20 pontos todo jogo. Temos poder de reação, mas não estamos conseguindo fechar as partidas", completou o treinador.
Números
A partida marcou a reestreia de Dontrell Brite com a camisa do Dragão. O MVP do último NBB anotou 17 pontos e distribuiu oito assistências. Apesar do revés, o cestinha da noite foi o pivô Andrezão, com 29 pontos (além de 12 rebotes). Pelo lado joseense, Anderson Rodrigues, ex-Bauru, foi o principal pontuador, com 25.
O resultado deixa o time bauruense com cinco vitórias e oito derrotas (13º colocado), enquanto a equipe do Vale do Paraíba chegou ao sétimo triunfo em onze partidas (esta foi a quarta vitória consecutiva).
Próxima rodada
O Bauru Basket volta à quadra pelo NBB Caixa na próxima quarta-feira (10). O confronto será novamente no ginásio Panela de Pressão, às 19h30, desta vez contra o Corinthians.