Os visitantes impuseram um ritmo forte desde os primeiros minutos. Não à toa, fecharam a primeira parcial em 32 x 17, principalmente pelas mãos de Douglas dos Santos e Adyel. O Dragão respondeu no segundo período, reduziu a diferença para sete pontos e levou o jogo ao intervalo com o placar em 49 x 42.

No terceiro quarto, o adversário retomou o controle defensivo e voltou a ampliar a vantagem (71 x 62). Já nos 10 minutos finais, os donos da casa até reagiram novamente e encostaram no marcador (a diferença baixou para seis). Porém, o bom momento não foi suficiente para consumar a virada.

“Eu esperava que tivéssemos uma defesa melhor", disse Paulo Jaú, técnico bauruense. "Não falo de atitude, porque isso nós temos, mas erramos muitos combinados e falhamos na defesa de pick'n roll. Tomar 32 pontos em um quarto é muita coisa. Precisamos entrar mais preparados mentalmente. O campeonato é equilibrado, não podemos correr atrás de 10, 15, 20 pontos todo jogo. Temos poder de reação, mas não estamos conseguindo fechar as partidas", completou o treinador.

Números