Outra impugnação

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) determinou, nesta quarta-feira (3), que a Prefeitura de Bauru terá de refazer, pela quinta vez, o edital da licitação bilionária do tratamento de esgoto. Em síntese, os conselheiros decidiram que não é correto incluir tratamento do esgoto e drenagem urbana em um único contrato.

Coisas separadas

A decisão se deu por 4 votos a 3, após debate intenso entre os conselheiros. O TCE entendeu que a Prefeitura não pode exigir das concorrentes atestados que comprovem experiência prévia em construção e operação de reservatórios de amortecimento de cheias, os chamados “piscinões”.

Ampla participação

Segundo o Tribunal de Contas, a exigência de tais atestados cerceia a ampla participação na licitação e não se justifica tecnicamente, já que estruturas desse porte representam apenas parte do investimento total e são pouco difundidas no País.