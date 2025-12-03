A discussão sobre o projeto de lei (PL) que autoriza a Prefeitura de Bauru a firmar parceria público-privada (PPP) para o manejo de resíduos sólidos (lixo) e a limpeza urbana ganhou um novo capítulo na manhã desta quarta-feira (3). Relator da matéria na Comissão de Justiça, Legislação e Redação, o vereador André Maldonado (PP) afirmou que vai apresentar três emendas ao PL, com o objetivo de sanar os pontos considerados inconstitucionais pela Procuradoria Legislativa da Casa.

O anúncio ocorreu durante reunião pública convocada pelo próprio parlamentar para debater o texto encaminhado pela prefeita Suéllen Rosim (PSD), que agora tramita em regime de urgência.

Logo na abertura da reunião, Maldonado informou que o encontro buscava esclarecer os apontamentos jurídicos feitos pela Procuradoria. O procurador Renato Chinali Canarim retomou os principais problemas identificados no PL.