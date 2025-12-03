A discussão sobre o projeto de lei (PL) que autoriza a Prefeitura de Bauru a firmar parceria público-privada (PPP) para o manejo de resíduos sólidos (lixo) e a limpeza urbana ganhou um novo capítulo na manhã desta quarta-feira (3). Relator da matéria na Comissão de Justiça, Legislação e Redação, o vereador André Maldonado (PP) afirmou que vai apresentar três emendas ao PL, com o objetivo de sanar os pontos considerados inconstitucionais pela Procuradoria Legislativa da Casa.
O anúncio ocorreu durante reunião pública convocada pelo próprio parlamentar para debater o texto encaminhado pela prefeita Suéllen Rosim (PSD), que agora tramita em regime de urgência.
Logo na abertura da reunião, Maldonado informou que o encontro buscava esclarecer os apontamentos jurídicos feitos pela Procuradoria. O procurador Renato Chinali Canarim retomou os principais problemas identificados no PL.
O primeiro deles está no artigo 10º, que, segundo o procurador, mistura características de diferentes modalidades de concessão (patrocinada e administrativa) previstas pela Lei Federal nº 11.079/2004 — norma que regulamenta as parcerias público-privadas.
O segundo ponto questionado diz respeito ao dispositivo final do projeto, que autoriza o Executivo a “praticar todos os atos necessários” para efetivar a lei. Para Canarim, trata-se de uma autorização ampla e irrestrita, que “não parece adequada” diante do controle normativo exigido para parcerias dessa natureza.
A avaliação do consultor, no entanto, foi contestada pelo secretário municipal de Negócios Jurídicos, Vitor João de Freitas, para quem o parecer seria “equivocado”, por envolver elementos de modelagem que só constarão no edital da concessão. A secretária de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Cilene Chabuh Bordezan, endossou esse entendimento.
Três emendas
Diante das divergências jurídicas, Maldonado anunciou que deve protocolar três emendas para ajustar o texto. A intenção, afirmou, é oferecer maior clareza normativa e segurança jurídica, sem alterar a essência do projeto. As emendas devem especificar, entre outros pontos, que a remuneração da concessionária que vencer a licitação e as regras de sustentabilidade econômico-financeira serão definidas no edital e no contrato; e que tais definições dependerão da modalidade de PPP adotada, a ser determinada pelos estudos de viabilidade técnica, econômica e jurídica que precedem o processo licitatório.
Críticas ao regime de urgência
Apesar dos contrapontos apresentados pelo governo, vereadores presentes manifestaram preocupação com o ritmo acelerado da tramitação e com a ausência de informações mais detalhadas no texto. A vereadora Estela Almagro (PT) classificou o PL como “um projeto pobre, consolidado em confusão”.
O debate ficou mais acalorado e pessoalizado em alguns momentos com troca de afirmações mais incisivas entre a secretária Cilene Bordezan e a própria Estela e entre os vereadores José Roberto Segalla (União) e André Maldonado.
Ao microfone da reunião, o advogado do Sindicato dos Servidores Municipais (Sinserm), José Francisco Martins, concordou com o parecer do consultor jurídico da Câmara e manifestou sua discordância pela forma açodada como o projeto de lei foi encaminhado pelo Poder Executivo.
A reunião contou com a presença de representantes do Executivo, da Emdurb, do Sinserm, de conselhos municipais e de cooperativas de reciclagem. Também participaram os vereadores André Maldonado (PP), Beto Móveis (Republicanos), Arnaldinho Ribeiro (Avante), Márcio Teixeira (PL), Natalino da Pousada (PDT), Sandro Bussola (MDB), Cabo Helinho (PL), Markinho Souza (MDB), Emerson Construtor (Podemos), José Roberto Segalla (União Brasil), Estela Almagro (PT), Miltinho Sardin (PSD), Dário Dudário (PSD), Edson Miguel (Republicanos), Junior Rodrigues (PSD), Marcelo Afonso (PSD) e Junior Lokadora (Podemos).