03 de dezembro de 2025
EM BAURU

Operação em ferro-velho apreende 10 kg de cobre e prende suspeito

da Redação
Sete pessoas foram abordadas e sete veículos vistoriados
A Polícia Militar realizou na tarde desta quarta-feira (3) a Operação Ferro-Velho em um estabelecimento próximo à linha férrea, próximo à favela São Manoel, em Bauru. A ação contou com 25 agentes, incluindo equipes do 4° Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (4º BPMI), policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG), representantes da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), das operadoras Vivo e Claro, além de funcionários municipais.

Durante a fiscalização, sete pessoas foram abordadas e sete veículos vistoriados. A Secretaria do Meio Ambiente emitiu uma notificação ao local por falta de licença ambiental, enquanto a Secretaria de Saúde orientou os responsáveis sobre a necessidade de limpeza. A Secretaria de Aprovação de Projetos interditou o estabelecimento após localizar material possivelmente ilícito.

Os agentes apreenderam 10 kg de cobre em fiação de telefonia da Vivo e duas pessoas foram conduzidas ao SIG para esclarecimentos. Uma delas permaneceu presa em flagrante por receptação qualificada.

O major Norberto Marsola Filho destacou que operações integradas como essa contribuem para reduzir furtos de cabos e garantir o funcionamento regular de estabelecimentos do setor.

