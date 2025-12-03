A Polícia Militar realizou na tarde desta quarta-feira (3) a Operação Ferro-Velho em um estabelecimento próximo à linha férrea, próximo à favela São Manoel, em Bauru. A ação contou com 25 agentes, incluindo equipes do 4° Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (4º BPMI), policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG), representantes da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), das operadoras Vivo e Claro, além de funcionários municipais.

Durante a fiscalização, sete pessoas foram abordadas e sete veículos vistoriados. A Secretaria do Meio Ambiente emitiu uma notificação ao local por falta de licença ambiental, enquanto a Secretaria de Saúde orientou os responsáveis sobre a necessidade de limpeza. A Secretaria de Aprovação de Projetos interditou o estabelecimento após localizar material possivelmente ilícito.

Os agentes apreenderam 10 kg de cobre em fiação de telefonia da Vivo e duas pessoas foram conduzidas ao SIG para esclarecimentos. Uma delas permaneceu presa em flagrante por receptação qualificada.