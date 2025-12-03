A Liga Bauruense de Futebol Amador (LBFA) entra em sua fase mais decisiva neste domingo (7), quando o estádio Mirante Ferroviário será o palco dos confrontos que apontarão os finalistas da temporada 2025. As semifinais serão disputadas em jogo único. A rodada começa cedo. Às 8h10, o Corinthians de Bauru mede forças com o Vila Nova, abrindo a manhã de decisões. Na sequência, às 10h10, Santa Cândida e Ferroviário protagonizam o segundo duelo do dia. Como determina o regulamento, caso os embates terminem empatados no tempo normal, a vaga será definida na cobrança de pênaltis.

O torneio, um dos mais tradicionais do futebol amador bauruense, iniciou sua edição deste ano no segundo semestre com oito participantes. Na primeira etapa, todos se enfrentaram em turno único, e, de maneira inédita, as oito equipes avançaram para a fase seguinte.

No estágio subsequente, a LBFA dividiu os clubes em dois grupos com quatro times cada. Cada equipe realizou três partidas dentro da chave, e apenas os dois melhores colocados seguiram adiante. Pelo Grupo A, Corinthians de Bauru e Santa Cândida garantiram classificação; no Grupo B, Ferroviário e Vila Nova asseguraram as outras duas vagas. Nas semifinais, os líderes enfrentam os segundos colocados do grupo oposto.