A Liga Bauruense de Futebol Amador (LBFA) entra em sua fase mais decisiva neste domingo (7), quando o estádio Mirante Ferroviário será o palco dos confrontos que apontarão os finalistas da temporada 2025. As semifinais serão disputadas em jogo único. A rodada começa cedo. Às 8h10, o Corinthians de Bauru mede forças com o Vila Nova, abrindo a manhã de decisões. Na sequência, às 10h10, Santa Cândida e Ferroviário protagonizam o segundo duelo do dia. Como determina o regulamento, caso os embates terminem empatados no tempo normal, a vaga será definida na cobrança de pênaltis.
O torneio, um dos mais tradicionais do futebol amador bauruense, iniciou sua edição deste ano no segundo semestre com oito participantes. Na primeira etapa, todos se enfrentaram em turno único, e, de maneira inédita, as oito equipes avançaram para a fase seguinte.
No estágio subsequente, a LBFA dividiu os clubes em dois grupos com quatro times cada. Cada equipe realizou três partidas dentro da chave, e apenas os dois melhores colocados seguiram adiante. Pelo Grupo A, Corinthians de Bauru e Santa Cândida garantiram classificação; no Grupo B, Ferroviário e Vila Nova asseguraram as outras duas vagas. Nas semifinais, os líderes enfrentam os segundos colocados do grupo oposto.
A competição será encerrada no domingo seguinte, 14 de dezembro, quando os vencedores das semifinais disputarão o título em local ainda a ser confirmado pela organização.
Santa Cândida: força do bairro e a melhor campanha da primeira fase
Representante do Jardim Santa Cândida, o clube carrega no nome a história do bairro que lhe deu origem. Fundado em 22 de março de 2013, o Santa Cândida começou sua trajetória já surpreendendo: naquele mesmo ano, disputou a Segunda Divisão da LBFA e chegou à final, sendo derrotado pelo Complexo.
Em 12 anos de existência, o time coleciona campanhas consistentes. No ano passado, bateu na trave ao cair na semifinal. Em 2025, manteve a consistência: foram 11 jogos, com sete vitórias, três empates e apenas uma derrota, esta em uma partida que já não alteraria sua situação classificatória. Campeão do primeiro turno e com um elenco formado majoritariamente por jogadores de fora de Bauru — com apenas quatro ou cinco atletas locais —, a equipe entra na semifinal com o objetivo declarado de chegar finalmente à decisão da LBFA.
Ferroviário: tradição retomada e vaga conquistada na superação
Do outro lado do clássico da zona oeste está o Ferroviário da Vila Dutra, clube tradicional e um dos fundadores da LBFA. Apesar da história longa, a equipe viveu anos de inatividade e retomou as atividades de forma contínua apenas em 2017. Desde então, acumula campanhas de destaque: foi vice-campeão da Segunda Divisão em 2022 e vice-campeão do turno da Primeira Divisão em 2023.
A campanha de 2025, entretanto, tem sabor especial. O time foi montado às pressas, com apenas 30 dias de antecedência, e entrou na competição atendendo a um pedido do tradicional dirigente “Seu Dito”, que desejava completar o número de participantes. A equipe começou o campeonato com apenas 15 jogadores, praticamente um time em formação, mas mostrou evolução. Fez a quarta melhor campanha da primeira fase e terminou a segunda etapa como líder do Grupo B. Soma, até aqui, dez jogos, cinco vitórias, três empates e duas derrotas, sob comando do técnico Clodoaldo, o Alemão, auxiliado por Torto e com o apoio do massagista Jader.
Um duelo por história
Tanto Santa Cândida quanto Ferroviário buscam um feito inédito: levantar o troféu da Liga Bauruense pela primeira vez. Além disso, o duelo carrega o peso simbólico de um clássico entre dois representantes da zona oeste, agregando rivalidade local ao clima decisivo.