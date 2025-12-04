A Liga Bauruense de Futebol Amador (LBFA) definirá neste domingo (7) os finalistas da edição 2025, em partidas decisivas no estádio Mirante Ferroviário. Dois confrontos movimentam as semifinais, realizadas em sistema eliminatório de jogo único.
A primeira partida será às 8h10, quando o Corinthians de Bauru recebe o Vila Nova. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será definida diretamente nos pênaltis.
A competição, tradicional no futebol amador de Bauru, teve início no segundo semestre de 2025 e contou com oito equipes na fase inicial. Diferentemente das outras temporadas, todas as oito equipes se classificaram para a segunda fase, após jogarem entre si em turno único para definir as melhores campanhas.
Na segunda fase, os times foram divididos em dois grupos de quatro integrantes. Cada equipe enfrentou as outras três do seu grupo em partidas decisivas. Ao final dessa etapa, os dois melhores de cada grupo avançaram para as semifinais: no Grupo A, Corinthians de Bauru e Santa Cândida; no Grupo B, Ferroviário e Vila Nova. Na semifinal, os primeiros colocados de cada grupo enfrentam os segundos colocados do grupo oposto.
A final da LBFA está marcada para o domingo seguinte, 14 de dezembro, em estádio a ser definido pela Liga Bauruense, reunindo os vencedores das semifinais para coroar o campeão da temporada.
Corinthians de Bauru: Tradição em campo e campanha sólida em 2025
Entre os protagonistas do domingo está o Corinthians de Bauru, representante do Jardim Prudência. O clube é um dos tradicionais do futebol amador da cidade, somando duas conquistas da Liga Bauruense ao longo de sua história. Após um período afastado das competições, retornou aos holofotes com a campanha que o levou ao vice-campeonato em 2021. Em 2025, mostrou novamente regularidade e força. Fez a terceira melhor campanha da primeira fase e, na etapa seguinte, conquistou a liderança do Grupo A. No acumulado, soma 10 partidas, com cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, números que reforçam o equilíbrio e o poder competitivo de sua equipe.
Vila Nova: A garra do Parque Jaraguá mantém vivo o sonho da final
O adversário dessa semifinal, o Vila Nova, carrega a história de resistência e crescimento do Parque Jaraguá dentro do cenário amador. O clube alcançou seu primeiro acesso ao Amador em 2008, marcando sua estreia na elite da LBFA. Desde então, participa regularmente da competição, sempre buscando consolidar seu espaço. Em 2016, viveu seu momento de maior glória ao conquistar o título da Segunda Divisão, e em 2022 voltou a figurar entre os destaques ao chegar à final. Em 2025, mesmo com recursos limitados, montou um elenco competitivo e avançou novamente entre os quatro melhores. Concluiu a primeira fase com a sexta melhor campanha e terminou a segunda etapa em segundo lugar no Grupo B. Soma até aqui três vitórias, quatro empates e três derrotas em dez jogos.
A equipe tem como treinador William e mantém forte ligação familiar em sua gestão. O elenco reúne jogadores experientes, alguns com histórico vitorioso no amador, incluindo atletas com títulos pelo Complexo e no Master. Entre eles está um dos artilheiros do time Paulão, que abriu mão de outras oportunidades para defender o Vila Nova, reforçando o vínculo afetivo com o clube do bairro e ajudando a conduzir o Parque Jaraguá a mais uma semifinal.