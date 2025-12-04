Entre os protagonistas do domingo está o Corinthians de Bauru, representante do Jardim Prudência. O clube é um dos tradicionais do futebol amador da cidade, somando duas conquistas da Liga Bauruense ao longo de sua história. Após um período afastado das competições, retornou aos holofotes com a campanha que o levou ao vice-campeonato em 2021. Em 2025, mostrou novamente regularidade e força. Fez a terceira melhor campanha da primeira fase e, na etapa seguinte, conquistou a liderança do Grupo A. No acumulado, soma 10 partidas, com cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, números que reforçam o equilíbrio e o poder competitivo de sua equipe.

Vila Nova: A garra do Parque Jaraguá mantém vivo o sonho da final

O adversário dessa semifinal, o Vila Nova, carrega a história de resistência e crescimento do Parque Jaraguá dentro do cenário amador. O clube alcançou seu primeiro acesso ao Amador em 2008, marcando sua estreia na elite da LBFA. Desde então, participa regularmente da competição, sempre buscando consolidar seu espaço. Em 2016, viveu seu momento de maior glória ao conquistar o título da Segunda Divisão, e em 2022 voltou a figurar entre os destaques ao chegar à final. Em 2025, mesmo com recursos limitados, montou um elenco competitivo e avançou novamente entre os quatro melhores. Concluiu a primeira fase com a sexta melhor campanha e terminou a segunda etapa em segundo lugar no Grupo B. Soma até aqui três vitórias, quatro empates e três derrotas em dez jogos.