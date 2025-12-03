A Prefeitura de Bauru abre nesta quarta-feira (3) a quarta edição do ‘Natal EmCantos’, com o evento ‘Luzes no Vitória’, que terá a chegada do Papai Noel e a abertura da casinha do Parque Vitória Régia, às 18h. A abertura contará ainda com o Coral Canta Criança, da Emef Monsenhor Celso de Pederneiras. Em seguida, o show ‘A Bela e os Tenores’, às 19h30, promete emocionar o público, no anfiteatro do Parque Vitória Régia. O parque receberá ainda a tradicional feira livre de quarta-feira.
A casinha do Papai Noel vai funcionar até o dia 20 de dezembro, das 18h às 22h. Outra atração será o trenzinho, que estará no Parque Vitória Régia nesta quarta-feira e quinta-feira (4), das 18h às 22h. O trenzinho voltará ao Parque Vitória Régia no dia 20 de dezembro, para o encerramento do ‘Natal EmCantos’. Todas as atrações são gratuitas e abertas ao público.
A Bela e os tenores
O grupo ‘A Bela e os Tenores’ é formado pela soprano Giovanna Maira e pelos tenores Jorge Durian e Armando Valsani. A estreia foi em 2017, com sucesso de público e crítica. O repertório passa pelo erudito e o popular, com um jeito único de interpretar músicas sacras, canções populares italianas e árias de óperas consagradas mundialmente. Os três artistas iniciaram a carreia musical ainda na infância e tiveram destaque individual, antes de formarem o conjunto há oito anos.
Giovanna Maira começou a estudar piano aos três anos e teclado aos cinco anos. Aos 12 anos de idade, entrou no Conservatório Musical Villa-Lobos, onde se formou em canto popular. Já cantou em diversos eventos de destaque, como a abertura dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007. Jorge Durian iniciou a carreira aos seis anos de idade, e ganhou projeção ao cantar ‘Caruso’ em um show de Luciano Pavarotti, no estádio Pacaembu, além de ter criado ‘A Ópera de Jobim’, que lhe deu projeção internacional, atuando em países como Itália e Estados Unidos. Armando Valsani começou a carreira aos 12 anos, lançado pelo maestro Augustinho Záccaro, no programa ‘Italianíssimo’, da TV Bandeirantes. Passou a fazer diversos shows aos 15 anos de idade, e participou das novelas ‘O Rei do Gado’, da Rede Globo, e ‘Água na boca’, da TV Bandeirantes, cantando em diversos capítulos.
Mais atrações
Já nesta sexta-feira (5), às 19h, o Papai Noel chegará no Centro, com a abertura da casinha da Praça Rui Barbosa, que vai funcionar até o dia 20 de dezembro das 18h às 22h. A chegada do Papai Noel nesta sexta-feira na Praça Machado de Mello será às 19h, percorrendo o Calçadão com a Banda do Senai, até a Praça Rui Barbosa, com a abertura da casinha, evento que tem a parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Bauru. O trenzinho e as casinhas só não vão funcionar no dia 10 de dezembro, por conta do show principal, com a dupla João Bosco e Vinícius, na Praça Rui Barbosa.
Além do Parque Vitória Régia e da Praça Rui Barbosa, outras regiões de Bauru terão o trenzinho e a presença do Papai Noel, levando a magia do Natal para as crianças e toda a população. A organização é das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) e de Cultura.
No dia 19 de dezembro, o encerramento da programação artística vai ser no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves', às 20h, com apresentação da Banda e Orquestra Sinfônica de Bauru, contando ainda com músicos contratados por edital da Secretaria de Cultura.
Trenzinho
Outra atração muito aguardada e que fez sucesso nas edições anteriores é o trenzinho, que funcionará todos os dias, das 18h às 22h. A entrada é gratuita, e crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas por um responsável com 18 anos ou mais. No dia 10 de dezembro, o funcionamento do trenzinho ficará suspenso por conta do show principal.
Confira onde o trenzinho estará em cada dia do ‘Natal EmCantos’.
Dias 3, 4 e 20 – Parque Vitória Régia
Dias 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 – Praça Rui Barbosa
Dia 6 – Mary Dota
Dia 7 – Distrito de Tibiriçá
Dia 8 – Parque das Camélias
Dia 11 – Núcleo Octávio Rasi
Dia 12 – Jardim Bela Vista
Dia 18 – Núcleo Gasparini