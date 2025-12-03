A Prefeitura de Bauru abre nesta quarta-feira (3) a quarta edição do ‘Natal EmCantos’, com o evento ‘Luzes no Vitória’, que terá a chegada do Papai Noel e a abertura da casinha do Parque Vitória Régia, às 18h. A abertura contará ainda com o Coral Canta Criança, da Emef Monsenhor Celso de Pederneiras. Em seguida, o show ‘A Bela e os Tenores’, às 19h30, promete emocionar o público, no anfiteatro do Parque Vitória Régia. O parque receberá ainda a tradicional feira livre de quarta-feira.

A casinha do Papai Noel vai funcionar até o dia 20 de dezembro, das 18h às 22h. Outra atração será o trenzinho, que estará no Parque Vitória Régia nesta quarta-feira e quinta-feira (4), das 18h às 22h. O trenzinho voltará ao Parque Vitória Régia no dia 20 de dezembro, para o encerramento do ‘Natal EmCantos’. Todas as atrações são gratuitas e abertas ao público.

A Bela e os tenores

O grupo ‘A Bela e os Tenores’ é formado pela soprano Giovanna Maira e pelos tenores Jorge Durian e Armando Valsani. A estreia foi em 2017, com sucesso de público e crítica. O repertório passa pelo erudito e o popular, com um jeito único de interpretar músicas sacras, canções populares italianas e árias de óperas consagradas mundialmente. Os três artistas iniciaram a carreia musical ainda na infância e tiveram destaque individual, antes de formarem o conjunto há oito anos.