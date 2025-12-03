O JCNET dá um novo passo em suas produções audiovisuais com a estreia do Programa Conexão JCNET, que vai ao ar nesta quarta (3), às 20h, pelo canal do YouTube do portal.
Para marcar a primeira edição, o programa apresenta um especial do jantar “Celebrando a Indústria”, promovido pela Ciesp, realizado na última sexta (28), no Alameda Hall. O evento reuniu representantes empresariais da região Central paulista bem uma noite de confraternização e reconhecimento ao setor industrial, notadamente aos filiados.
Com foco em eventos corporativos, comemorativos e grandes encontros empresariais, o Conexão JCNET chega para ampliar a cobertura multimídia do portal, destacando os bastidores e os protagonistas do mundo social e dos negócios na região.
A novidade representa o início de um novo ciclo de produções audiovisuais do JCNET, que seguirá investindo em conteúdos digitais. Para 2026, o portal também prevê novos projetos integrados ao Sampi, fortalecendo ainda mais sua presença e alcance no cenário da comunicação.
Acompanhe a estreia e fique por dentro das próximas edições do Conexão JCNET no YouTube!
