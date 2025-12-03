O JCNET dá um novo passo em suas produções audiovisuais com a estreia do Programa Conexão JCNET, que vai ao ar nesta quarta (03), às 20h, pelo canal do YouTube do jornal.

Para marcar a primeira edição, o programa apresenta um especial do jantar “Celebrando a Indústria”, promovido pela Ciesp, realizado na última sexta (28), no Alameda Hall. O evento reuniu representantes empresariais do interior paulista em uma noite de confraternização e reconhecimento ao setor industrial.