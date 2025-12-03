03 de dezembro de 2025
TEM ESTREIA NO JCNET

Conexão JCNET estreia cobrindo o jantar Celebrando a Indústria

Por Vinicius Pereira
| Tempo de leitura: 1 min
Redação
CIESP / Thiago Guimarães
Gisela Casarin, vice-diretora do Ciesp Bauru
Gisela Casarin, vice-diretora do Ciesp Bauru

O JCNET dá um novo passo em suas produções audiovisuais com a estreia do Programa Conexão JCNET, que vai ao ar nesta quarta (03), às 20h, pelo canal do YouTube do jornal.

Para marcar a primeira edição, o programa apresenta um especial do jantar “Celebrando a Indústria”, promovido pela Ciesp, realizado na última sexta (28), no Alameda Hall. O evento reuniu representantes empresariais do interior paulista em uma noite de confraternização e reconhecimento ao setor industrial.

Com foco em eventos corporativos, comemorativos e grandes encontros empresariais, o Conexão JCNET chega para ampliar a cobertura multimídia do portal, destacando os bastidores e os protagonistas do mundo dos negócios na região.

A novidade representa o início de um novo ciclo de produções audiovisuais do JCNET, que seguirá investindo em conteúdos digitais. Para 2026, o portal também prevê novos projetos integrados ao SAMPI, fortalecendo ainda mais sua presença e alcance no cenário da comunicação.

Acompanhe a estreia e fique por dentro das próximas edições do Conexão JCNET no YouTube!

Link do Youtube do JCNET:

https://youtu.be/S6LcqDot5tQ?si=5FNlIET-E2051-gF

