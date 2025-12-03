A Academia Jahuense de Letras (AJL) empossou novos membros durante solenidade realizada na noite da última sexta-feira (28), no anfiteatro do Ciesp de Jaú. O evento marcou as comemorações pelos 16 anos de fundação da instituição e reuniu autoridades, artistas, educadores, escritores e representantes da comunidade cultural.
A cerimônia contou com arrecadação de alimentos não perecíveis. Ao todo, 15 quilos foram destinados ao Hospital Thereza Perlatti, reforçando o compromisso social da Academia, informam os organizadores.
Foram empossados dois membros efetivos e uma colaboradora. Assumiram cadeiras na AJL: Marisa Canos (Cadeira nº 7, patronesse Heleni Cristina de Arruda Falcão Buscariolo), Hector Leadronic da Silva (Cadeira nº 8, patrono Roberto Aguera Oliver) e Marília Gabriela Massetto (Cadeira nº 10, patrono Dr. Osvaldo Franceschi Junior).
Como membro colaborador correspondente, tomou posse Elizabeth Cury Bechir Watanabe, de Itanhaém (SP).
O cerimonial foi conduzido pelo acadêmico Antônio Fernando Reginato. Durante a solenidade, o presidente da AJL, Luiz Carlos de Campos Prado Júnior, destacou o significado da conquista para quem se dedica à literatura. “Ocupar uma cadeira numa Academia de Letras é o desejo de todo escritor e artista. É a coroação de um trabalho dedicado à arte e à cultura. Tornar-se um ‘imortal’ é deixar um legado e ser reconhecido pela própria comunidade, tornando-se referência para as próximas gerações”, finaliza.