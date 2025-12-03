A Academia Jahuense de Letras (AJL) empossou novos membros durante solenidade realizada na noite da última sexta-feira (28), no anfiteatro do Ciesp de Jaú. O evento marcou as comemorações pelos 16 anos de fundação da instituição e reuniu autoridades, artistas, educadores, escritores e representantes da comunidade cultural.

A cerimônia contou com arrecadação de alimentos não perecíveis. Ao todo, 15 quilos foram destinados ao Hospital Thereza Perlatti, reforçando o compromisso social da Academia, informam os organizadores.

Foram empossados dois membros efetivos e uma colaboradora. Assumiram cadeiras na AJL: Marisa Canos (Cadeira nº 7, patronesse Heleni Cristina de Arruda Falcão Buscariolo), Hector Leadronic da Silva (Cadeira nº 8, patrono Roberto Aguera Oliver) e Marília Gabriela Massetto (Cadeira nº 10, patrono Dr. Osvaldo Franceschi Junior).