Uma jovem de 20 anos foi presa em flagrante ao enfiar produtos em sua bolsa, entre eles peças de picanha e contrafilé, além de itens de beleza, e deixar um supermercado do Jardim Redentor sem pagar. Ela foi abordada por funcionários no estacionamento da loja, que constataram o crime por meio de imagens das câmeras de segurança, nesta terça-feira (2).

Segundo o boletim de ocorrência, um funcionário da vigilância de vídeo constatou furto em andamento e acionou a equipe de segurança assim que ela saiu do estabelecimento. A Polícia Militar também foi acionada para conduzi-la ao Plantão Policial.

Dentro da bolsa, foram encontrados duas peças de picanha, duas de contrafilé, desodorante, máscara capilar, dois cremes de pele e dois géis hidratantes para o corpo. O valor soma R$ 643,51, informou o supermercado.