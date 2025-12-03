Entre esta quarta-feira (3) e domingo (7), Barra Bonita recebe o Festival Internacional de Dança “Natureza em Passos: A dança como raiz, fluxo e essência da vida”, que traz ao Brasil o renomado coreógrafo holandês Richèl Wieles e promove um intenso intercâmbio artístico entre Brasil e Holanda.
Realizado pela Academia 1 Movimento, com apoio do Consulado dos Países Baixos, Caçambaria e TalentSmithy, o festival oferece uma programação totalmente gratuita, com workshop, palestra, montagem coreográfica, finalizando com apresentação ao ar livre, aberta ao público.
Idealizado pela Gestora Cultural Carolina Panini, o projeto nasceu do diálogo entre arte, território e natureza. “Essa parceria linda com a Academia 1 Movimento, que já possui grande expertise em festivais internacionais, nos permitiu construir juntas um festival que une nossos propósitos e fortalece o intercâmbio com o Consulado dos Países Baixos”, afirma Carolina.
Um dos pontos altos será o workshop de dança contemporânea conduzido por Richèl Wieles, que também fará a seleção de bailarinos para bolsas de vivência artística na Holanda, reforçando o caráter formativo e internacional do evento.
A programação culmina no domingo, dia 7, com uma apresentação especial ao ar livre, na Praça do Teleférico — celebração que conecta arte, corpo e natureza em um dos cartões-postais mais queridos da cidade.
Programação:
3 de dezembro – Quarta-feira
Local: Centro Cultural Célia Stangherlin – Av. Pedro Ometto, 467
• 16h – Workshop de Dança Contemporânea “Dança e Natureza”, com Richèl Wieles
• 17h30 – Coffee break
• 18h – Palestra Conexão Cultural Holanda e Brasil: o atual cenário da dança no Reino dos Países Baixos
4 de dezembro – Quinta-feira
Local: Academia 1 Movimento – Rua Tereza Gambini Bolla, 273
• 15h às 20h – Montagem coreográfica
5 de dezembro – Sexta-feira
Local: Academia 1 Movimento – Rua Tereza Gambini Bolla, 273
• 9h às 12h – Ensaio da coreografia
7 de dezembro – Domingo
Local: Praça do Teleférico – Av. Zanela Petri, s/n
• A partir das 19h – Apresentação da Coreografia do Festival Natureza em Passos
Seleção para Bolsas na Holanda
Durante o workshop, o coreógrafo Richèl Wieles selecionará bailarinos para vivências artísticas na Holanda, reforçando o caráter internacional e formativo do festival.
Sobre Richèl Wieles
Nascido em Gorinchem (Holanda), Richèl Wieles formou-se no Conservatório Real de Haia. Foi solista em diversos palcos europeus, como Nederlands Dans Theater, Tanz Luzern, Ópera Ballet Vlaanderen, Introdans, Ballet Ireland, entre outros.
Na dança clássica, interpretou papéis de destaque em O Lago dos Cisnes, Romeu e Julieta e O Quebra-Nozes.
Atualmente é Diretor de Ensaios do Tanz Bielefeld, na Alemanha, e atua como assistente coreográfico. Em 2024, estreou sua criação autoral com o Ukrainian International Ballet. Pesquisa iluminação cênica, prevenção de lesões e audiovisual aplicado à dança.
Instagram: @richelwieles