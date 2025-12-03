O Sesi Bauru voltou a vencer na última rodada da Superliga 25-26 e quer conectar uma sequência positiva no último mês do ano. O próximo adversário pelo caminho é o Azulim Sicoob Aracoop Monte Carmelo, em partida válida pela oitava rodada da liga nacional, que será disputada nesta quarta-feira (3), às 18h30, no Ginásio Poliesportivo Raul Belem. O jogo tem transmissão da Volleyball World TV.

O time de Bauru chega para a rodada após vencer o JF Vôlei em casa por 3 sets a 1. O triunfo contra a equipe mineira manteve o Sesi Bauru na sétima colocação, tendo três vitórias e três derrotas, somando nove pontos. A equipe de Monte Carmelo também tem nove pontos e é sétima colocada (desvantagem na média de sets), com três vitórias e cinco derrotas, com triunfo sobre o Joinville Vôlei por 3 a 1 na última rodada.

Na última temporada, o Azulim Sicoob Aracoop Monte Carmelo disputou a Superliga B, saindo campeão da competição de acesso à elite. O último encontro entre o Sesi Bauru e a equipe de Minas Gerais foi na temporada 2023-24, com duas vitórias por 3 sets a 0 para o time de Bauru, que viria a ser campeão nacional.