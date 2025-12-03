A Diretoria de Sistema Viário e Transportes da Emdurb, por meio do Grupo de Operações de Trânsito (GOT), informa as interdições programadas para esta quarta-feira (3), em Bauru.

Interdições para obras de reconstrução de canaletas, a partir das 8h:

-Cruzamento das ruas Saint Martin com Neder Issa. O desvio será pelas ruas Neder Issa, Antonio Alves, Anvar Dabus, retornando para a Saint Martin;

-Cruzamento das ruas Prof. Alberto Brandão de Rezende com Amadeu Sangiovani. O desvio será pelas ruas Amadeu Sangiovani, Gustavo Maciel, Anvar Dabus, retornando para a Prof. Alberto B. Rezende;

-Cruzamento das ruas Batista Antonio de Angelis com Adolpho Miraglia. O desvio será pelas ruas Marcos Augusto Genovês Serra, José Bérgamo, retornando para a Adolpho Miraglia.

Interdições para pintura de faixas de pedestres:

-Cruzamento da rua São Sebastião com Rua Egydio Marafiott, a partir das 7h30;

-Cruzamento da avenida Getúlio Vargas com João Abo Arrage, a partir das 7h30;

-Entorno do Parque Vitória Régia, a partir das 7h30;

-Cruzamento da rua São Sebastião com São Roque, a partir das 13h30;

-Cruzamento da avenida Getúlio Vargas com João Poletti, a partir das 13h30.