A Diretoria de Sistema Viário e Transportes da Emdurb, por meio do Grupo de Operações de Trânsito (GOT), informa as interdições programadas para esta quarta-feira (3), em Bauru.
Interdições para obras de reconstrução de canaletas, a partir das 8h:
-Cruzamento das ruas Saint Martin com Neder Issa. O desvio será pelas ruas Neder Issa, Antonio Alves, Anvar Dabus, retornando para a Saint Martin;
-Cruzamento das ruas Prof. Alberto Brandão de Rezende com Amadeu Sangiovani. O desvio será pelas ruas Amadeu Sangiovani, Gustavo Maciel, Anvar Dabus, retornando para a Prof. Alberto B. Rezende;
-Cruzamento das ruas Batista Antonio de Angelis com Adolpho Miraglia. O desvio será pelas ruas Marcos Augusto Genovês Serra, José Bérgamo, retornando para a Adolpho Miraglia.
Interdições para pintura de faixas de pedestres:
-Cruzamento da rua São Sebastião com Rua Egydio Marafiott, a partir das 7h30;
-Cruzamento da avenida Getúlio Vargas com João Abo Arrage, a partir das 7h30;
-Entorno do Parque Vitória Régia, a partir das 7h30;
-Cruzamento da rua São Sebastião com São Roque, a partir das 13h30;
-Cruzamento da avenida Getúlio Vargas com João Poletti, a partir das 13h30.
Demais interdições:
-Interdição parcial no quarteirão 02 da avenida Getúlio Vargas, sentido centro – bairro), a partir das 8h, para obras do DAE;
-Quarteirão 06 da Praça Antônio José Miziara cruzamento com a rua Antônio Garcia, das 14h às 22h30, para evento Luzes no Vitória.
Os locais estarão sinalizados pelo GOT – Grupo de Operações de Trânsito. A EMDURB pede atenção aos motoristas.
Acesse o link e participe da comunidade GOT e receba as interdições. https://chat.whatsapp.com/H9DZAyZCfXf3ata4FZ2gyq