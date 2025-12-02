A Prefeitura de Piratininga anunciou sua programação oficial de Natal e um dos grandes destaques é o show da dupla Thaeme e Thiago, que se apresenta gratuitamente no município. A apresentação será no dia 13 de dezembro, às 21h, na Praça do Turista (rua Manoel Pedro Carneiro, nº 100). Ícones do sertanejo e donos de hits que conquistaram fãs em todo o país, Thaeme e Thiago prometem uma noite inesquecível, animando o público de todas as idades.

Com mais de uma década de carreira, Thaeme e Thiago se consolidaram como uma das duplas sertanejas mais queridas do Brasil. Entre seus principais sucessos estão músicas que estouraram nas rádios e plataformas digitais, como “Ai Que Dó”, “O Que Acontece na Balada”, “Coração Apertado”, “Deserto” e “Sarcasmo”.

A mistura de romantismo, carisma e presença de palco contagiante garante shows sempre emocionantes e cheios de energia — e não será diferente em Piratininga.

Além do show, a programação de Natal contará com atrações variadas ao longo do mês, incluindo apresentações artísticas, atividades especiais e a tradicional chegada do Papai Noel, celebrando a magia da época e fortalecendo o espírito comunitário.