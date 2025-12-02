Um homem de 36 anos morreu após capotar o carro que dirigia, um Volkswagen Gol branco, na rodovia Marechal Rondon (SP-300), por volta das 17h desta terça-feira (2), nas proximidades do Km 353, saída da Penitenciária CPP II de Bauru (Centro de Progressão Penitenciária II). Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Além do motorista, que sofreu múltiplas lesões graves em diferentes partes do corpo, um passageiro de 19 anos também ficou ferido no local, porém, com menor gravidade. O boletim de ocorrência (BO) informa que outros dois passageiros que ocupavam o veículo no momento do acidente deixaram o local antes das viaturas policiais chegarem. A concessionária responsável pela rodovia e o Corpo de Bombeiros realizaram o atendimento.

As duas vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde a morte do condutor foi confirmada às 19h25, de acordo com ficha de comunicação de óbito enviada pelo hospital, informa o BO. O trânsito não chegou a ser afetado, pois o veículo permaneceu no acostamento.