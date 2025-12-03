Ritmo de urgência 1

A reunião pública chamada nesta terça (2) pelo relator do PL do Lixo, André Maldonado (PP), para discutir, já nesta quarta (3), 24 horas depois, o estudo que embasa a proposta da concessão do lixo tem, nitidamente, a marca da ‘urgência’ que o governo carimbou neste e em outros 15 projetos de lei (PL) que estão no Poder Legislativo. Maldonado é o relator do PL pela Comissão de Justiça, onde o processo se encontra neste momento.

Ritmo de urgência 2

A reunião começa às 9h, no plenário da Câmara Municipal. Maldonado argumenta que, diante do regime de urgência solicitado pelo Executivo e das dúvidas jurídicas levantadas por técnicos legislativos, é “necessário aprofundar os debates”. Primeira marca da urgência sendo sentida: convocou a reunião no dia 2 e vai realizar no dia 3. Estaríamos à beira de uma nova fase marcada pelo 'toque de caixa', que arrepia e atropela? Vejamos os indicativos a seguir.

Ritmo de urgência 3

A reunião de hoje não tem a força de audiência pública e foi chamada por um membro da Comissão de Justiça e não pelo colegiado. Audiência pública é um instrumento formal e obrigatório de participação popular, previsto na Constituição Federal e detalhado na Lei Orgânica e no Regimento Interno, enquanto a reunião pública é um encontro mais flexível, para debater assuntos específicos sem a mesma rigidez procedimental da audiência.