O governo de Bauru discorda do parecer da Consultoria Jurídica da Câmara Municipal de Bauru que apontou problemas de constitucionalidade e inconsistências legais no Projeto de Lei enviado pela prefeita Suéllen Rosim (PSD) que autoriza a celebração de uma Parceria Público-Privada (PPP) para os serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana — modelo que inclui o pagamento de tarifa pelos munícipes. O parecer é assinado pelo procurador legislativo Renato Chinali Canarim, mas não tem força deliberativa. Quem decidirá se prevalece ou não a argumentação do consultor são os vereadores.

Abaixo, a posição da Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Negócios Jurídicos.

"A Secretaria de Negócios Jurídicos esclarece que o Projeto de Lei enviado à Câmara Municipal é exclusivamente autorizativo. Ele não cria a concessão, não define tarifas e não institui cobrança. Seu único objetivo é cumprir a exigência legal para que o Poder Executivo possa iniciar futuramente o processo de licitação dos serviços de manejo de resíduos sólidos.