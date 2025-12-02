02 de dezembro de 2025
MANDADO DE BUSCA

Polícia prende suspeito de tráfico de drogas em bairro; VÍDEO

Divulgação
Policiais localizaram porções de maconha já preparadas para venda
Policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru prenderam um homem de 30 anos acusado de manter drogas em depósito para comercialização no bairro Parque Jaraguá, em Bauru, nesta segunda-feira (1).

A prisão aconteceu durante o cumprimento de mandados de busca em endereços do suspeito, após investigações apontarem sua participação no tráfico de drogas na região. Nas casas, os policiais localizaram porções de maconha já preparadas para venda, uma pedra bruta de crack de cerca de 230 gramas — suficiente para produzir mais de 500 porções —, além de dinheiro, uma balança de precisão e materiais para embalagem, informaram as equipes.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à sede da Deic, onde teve a prisão em flagrante decretada pela autoridade policial. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Avaí, onde permanecerá à disposição da Justiça para audiência de custódia. O caso segue em investigação.

