Um homem de 74 anos foi preso nesta terça-feira (2) após descumprir medida protetiva de urgência concedida em favor da esposa, no distrito de Jacuba, em Arealva. A vítima, de 67 anos, trabalha como doméstica e foi casada com o autor por mais de 40 anos, segundo o boletim de ocorrência (BO).

De acordo com o delegado Roberto Cabral Medeiros, que coordenou a ação, o idoso deveria deixar a residência do casal após medida judicial relacionada a um caso anterior de violência doméstica. No entanto, ele permaneceu no imóvel, o que obrigou a vítima a sair da própria casa e buscar abrigo em outro município.

Policiais civis encontraram o suspeito dentro da casa e efetuaram a prisão em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.