02 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM BAURU

Passional: idosos foram feridos com faca de desossa na rodoviária

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bruno Freitas
Terminal estava lotado no momento do esfaqueamento
Terminal estava lotado no momento do esfaqueamento

O homem de 57 anos que esfaqueou um casal de idosos no Terminal Rodoviário de Bauru, na manhã desta terça-feira (2), usou uma faca tipo desossa para atingi-los. Ele feriu sua ex-namorada de 71 anos e o atual companheiro dela, de 78.

Conforme o JCNET divulgou, o ataque passional só foi interrompido porque um policial militar de folga de 47 anos, em trajes civis, atirou com uma pistola no braço do agressor em legítima defesa de terceiros, consta no boletim de ocorrência.

O caso foi registrado da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como tentativa de feminicídio e tentativa homicídio. A mulher ficou ferida no braço e abdômen, enquanto o homem sofreu uma perfuração no abdômen e outra no pulmão, que demandou estabilização e aplicação de selo torácico devido à gravidade.

O agressor foi levado a um hospital sob escolta policial ao Pronto-Socorro Central (PSC) e seria submetido a uma cirurgia. A faca utilizada no crime e a arma do policial foram apreendidas.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários