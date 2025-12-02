O homem de 57 anos que esfaqueou um casal de idosos no Terminal Rodoviário de Bauru, na manhã desta terça-feira (2), usou uma faca tipo desossa para atingi-los. Ele feriu sua ex-namorada de 71 anos e o atual companheiro dela, de 78.

Conforme o JCNET divulgou, o ataque passional só foi interrompido porque um policial militar de folga de 47 anos, em trajes civis, atirou com uma pistola no braço do agressor em legítima defesa de terceiros, consta no boletim de ocorrência.

O caso foi registrado da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como tentativa de feminicídio e tentativa homicídio. A mulher ficou ferida no braço e abdômen, enquanto o homem sofreu uma perfuração no abdômen e outra no pulmão, que demandou estabilização e aplicação de selo torácico devido à gravidade.