O ex-vereador de Igaraçu do Tietê Ideraldo Ortigossa foi morto na zona rural de Araporã, em Minas Gerais, após ser atraído para uma falsa corrida de aplicativo. Ele é uma das duas vítimas assassinadas por uma quadrilha que utilizava perfis falsos para acionar esses profissionais para roubá-los.
Ideraldo, que foi vereador por quatro mandatos e também dirigiu o Serviço de Água e Esgoto (SAE) de Igaraçu, morava atualmente em Itumbiara (GO), onde trabalhava como motorista de App. Ele tinha se mudado recentemente com a família, que estranhou o fato dele estar incomunicável. Ideraldo foi encontrado na madrugada do dia 24 de novembro, com ferimentos provocados por tiro na cabeça, informou a Polícia Militar (PM). O carro dele, um BYD, foi roubado.
A outra vítima é Vercely Mateus de Faria, 61 anos, também morador de Itumbiara e motorista de aplicativo. Assim como o ex-vereador, ele foi morto após aceitar uma corrida supostamente solicitada por usuários falsos. Os corpos foram deixados em áreas de canavial na região conhecida como Estrada de Furnas.
Prisões
No último sábado (29), a Polícia Militar prendeu cinco adultos e apreendeu três adolescentes suspeitos de envolvimento nos crimes. Segundo as apurações, o grupo escolhia preferencialmente motoristas idosos ou mulheres e agia sob efeito de álcool e drogas. Os suspeitos relataram que cometeram os assassinatos porque estavam “doidões”, mas que o objetivo inicial era roubar dinheiro das vítimas.
Repercussão
A morte de Ideraldo provocou grande comoção em Igaraçu do Tietê, onde ele era figura pública conhecida pela atuação política e pelos serviços prestados ao município. Amigos, ex-colegas de Câmara e autoridades lamentaram o crime nas redes sociais.