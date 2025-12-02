O ex-vereador de Igaraçu do Tietê Ideraldo Ortigossa foi morto na zona rural de Araporã, em Minas Gerais, após ser atraído para uma falsa corrida de aplicativo. Ele é uma das duas vítimas assassinadas por uma quadrilha que utilizava perfis falsos para acionar esses profissionais para roubá-los.

Ideraldo, que foi vereador por quatro mandatos e também dirigiu o Serviço de Água e Esgoto (SAE) de Igaraçu, morava atualmente em Itumbiara (GO), onde trabalhava como motorista de App. Ele tinha se mudado recentemente com a família, que estranhou o fato dele estar incomunicável. Ideraldo foi encontrado na madrugada do dia 24 de novembro, com ferimentos provocados por tiro na cabeça, informou a Polícia Militar (PM). O carro dele, um BYD, foi roubado.

A outra vítima é Vercely Mateus de Faria, 61 anos, também morador de Itumbiara e motorista de aplicativo. Assim como o ex-vereador, ele foi morto após aceitar uma corrida supostamente solicitada por usuários falsos. Os corpos foram deixados em áreas de canavial na região conhecida como Estrada de Furnas.

Prisões