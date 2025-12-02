O Consulado-Geral do Japão em São Paulo realiza nestas quarta (3) e quinta (4) um serviço itinerante de atendimento em Bauru, com apoio da Associação Nipo-Brasileira. A ação, gratuita e bilíngue (japonês e português), será realizada no Clube Cultural Nipo-Brasileiro.

O objetivo é facilitar a atualização do Registro Civil Japonês (Koseki Tohon) para cidadãos japoneses e descendentes que necessitam comunicar alterações como casamento, divórcio, óbito, naturalização, entre outros procedimentos de registro.

O atendimento ocorre em dois dias, em horários distintos. Nesta quarta-feira (3), será das 14h às 17h. Na quinta-feira (4), o serviço estará disponível durante todo o dia, das 9h às 17h.

Serviço