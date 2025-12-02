02 de dezembro de 2025
HOMICÍDIO TENTADO

Pai esfaqueado pelo filho em Bauru deixa o pronto-socorro

Por Bruno Freitas | da Redação
Arquivo JCNET
Todo o atendimento foi feito no Pronto-Socorro Central
O homem de 57 anos que foi esfaqueado diversas vezes pelo filho dentro de casa, na madrugada desta segunda-feira (1), no Jardim Beija-Flor, em Bauru, recebeu alta e deixou o Pronto-Socorro Central no final da tarde. A informação foi confirmada ao JCNET pela assessoria de imprensa da prefeitura. A reportagem preservou a identidade da vítima.

O autor, de 29 anos, foi preso em flagrante pelos policiais militares com a arma do crime em mãos, aparentando estar sob efeito de entorpecentes, com comportamento alterado e falas desconexas.

Conforme o JCNET noticiou, segundo o boletim de ocorrência (BO), ao chegar ao imóvel por volta das 3h, a equipe policial ordenou que o suspeito largasse a faca, que estava com marcas de sangue. Depois, os PMs o algemaram para evitar risco de fuga. Ele admitiu o crime na presença dos agentes de segurança, conforme consta do BO.

Ainda de acordo com o registro feito na delegacia, o pai pediu refúgio e socorro na casa de uma vizinha. O Samu foi acionado e o encaminhou, em estado grave, ao Pronto-Socorro Central (PSC). Ele perdeu muito sangue devido às perfurações na nuca, na face e nas mãos.

No Plantão Policial, a prisão em flagrante do filho foi convertida em preventiva. Ele ficou à disposição da Justiça.

