O homem de 57 anos que foi esfaqueado diversas vezes pelo filho dentro de casa, na madrugada desta segunda-feira (1), no Jardim Beija-Flor, em Bauru, recebeu alta e deixou o Pronto-Socorro Central no final da tarde. A informação foi confirmada ao JCNET pela assessoria de imprensa da prefeitura. A reportagem preservou a identidade da vítima.

O autor, de 29 anos, foi preso em flagrante pelos policiais militares com a arma do crime em mãos, aparentando estar sob efeito de entorpecentes, com comportamento alterado e falas desconexas.

Conforme o JCNET noticiou, segundo o boletim de ocorrência (BO), ao chegar ao imóvel por volta das 3h, a equipe policial ordenou que o suspeito largasse a faca, que estava com marcas de sangue. Depois, os PMs o algemaram para evitar risco de fuga. Ele admitiu o crime na presença dos agentes de segurança, conforme consta do BO.