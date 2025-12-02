Um homem foi baleado por um policial militar à paisana, na manhã desta terça-feira (2), depois de atingir um casal de idosos a golpes de faca, no Terminal Rodoviário de Bauru. As vítimas aguardavam o embarque, quando foram abordadas. Ela foi ferida no braço e em parte da barriga, ao tentar se proteger; já ele foi atingido na lateral do tronco. O crime foi flagrado por um policial da Capital, que também aguardava um ônibus e interveio.

Segundo o 1.º tenente Rodrigo Sayki, do 4º Batalhão de Caçadores, como o agressor resistiu, inclusive com a faca em mãos, o policial fez um disparo certeiro no cotovelo do indivíduo, posteriormente socorrido sob escolta ao Pronto-Socorro Central (PSC). A plataforma de embarque estava cheia.

Já o casal foi conduzido a um hospital particular de Bauru. O JCNET acompanha o caso, que está em andamento. O caso deverá ser registrado como tentativa de homicídio.