Uma idosa de 66 anos, conhecida do meio policial por vários crimes, principalmente contra a administração pública, foi presa em flagrante pela Polícia Militar em Arealva (a 41 quilômetros de Bauru), após furtar o celular de um segurança de uma agência bancária do município. O aparelho, um Samsung A71, pertence à instituição financeira.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), com base nas características da acusada, os policiais militares localizaram a "vovó do crime" na rua João Basílio, no Centro. Na abordagem, o celular foi encontrado na bolsa dela.

No Plantão Policial, foi constatado que havia um mandado de prisão contra ela, com pena já estabelecida de seis meses em regime aberto. Com o flagrante deste furto, ela foi encaminhada para a cadeia de Pirajuí.