Uma operação da Polícia Civil, com apoio da Vigilância Sanitária, resultou na descoberta de uma fábrica clandestina de “gelo saborizado” que operava em condições sanitárias irregulares no Parque Santa Inês, em Botucatu. O responsável pelo local, um homem de 47 anos, foi preso em flagrante por crime contra as relações de consumo, por vender ou manter mercadorias impróprias ao consumo.

A ação foi desencadeada após ligação anônima ao Disque Denúncia, indicando o imóvel onde funcionava como fábrica irregular. No endereço, a equipe foi recebida pela mãe do suspeito, que permitiu a entrada dos agentes. No local havia maquinário como seladoras automáticas, liquidificador industrial, freezers, condensadoras e um desenformador.

Também foram encontrados insumos em situação irregular, como seis pacotes de pó para gelados comestíveis vencidos desde 2022, além de outros com validade vigente. Um total de 4.179 unidades de “gelo saborizado” e 50 picolés artesanais estavam armazenados e prontos para comercialização.

