JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
REGIÃO DE BOTUCATU

Corpo de idoso desaparecido é achado em área rural de Pardinho

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Acontece Botucatu
Francisco José dos Reis
Francisco José dos Reis

O idoso Francisco José dos Reis, de 80 anos, que estava desaparecido desde o dia 25 de novembro, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (1) em uma área rural de Pardinho. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que realiza perícia no local.

De acordo com dados preliminares obtidos pelo portal Acontece Botucatu, não foram identificados sinais de violência. Francisco era portador de Alzheimer e, segundo as primeiras análises, pode ter se desorientado. O corpo foi localizado em uma área com água, o que levanta a suspeita de afogamento. A polícia aponta que ele já estaria sem vida há vários dias.

Conhecido como Chico Matias, o idoso havia passado por Botucatu na manhã do desaparecimento e foi visto pela última vez em Pardinho, no dia 26, usando camiseta polo vermelha e com sinais de desorientação. Seu veículo já havia sido encontrado anteriormente na zona rural de Botucatu.

O desaparecimento mobilizou familiares, moradores e autoridades durante toda a última semana. A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da morte.

