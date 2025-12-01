01 de dezembro de 2025
FEMINICÍDIO TENTADO

Homem que esfaqueou mulher na frente dos filhos é preso em Bariri

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Delegado André Ferreira, da Polícia Civil de Bariri, confirmou prisão preventiva do suspeito
Delegado André Ferreira, da Polícia Civil de Bariri, confirmou prisão preventiva do suspeito

Um homem de 38 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (1) em Bariri após se apresentar à Delegacia de Polícia. Ele é acusado de tentar matar a ex-companheira a facadas na madrugada de domingo (30), em uma casa no Jardim Iguatemi, na frente dos dois filhos do casal, de 7 e 1 ano.

Segundo o delegado André Ferreira, da Polícia Civil de Bariri, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Jaú (CPJ). Ele deve responder por “feminicídio tentado na presença de descendentes”.

De acordo com informações do site Noticiantes Centro-Oeste Paulista, a ocorrência foi registrada na rua Salvador Cava. Vizinhos teriam ouvido os gritos da vítima e acionado a Polícia Militar.

A mulher foi atingida no abdômen, nas costas, em uma das pernas e sofreu diversos ferimentos nos braços. Conforme informou o delegado, ela passou por cirurgia e, apesar da gravidade das lesões, está em estado de saúde estável. A vítima foi inicialmente socorrida na Santa Casa de Bariri e depois transferida para Jaú.

