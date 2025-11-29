O Ministério Público (MP) instaurou um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos prestado pela Associação Comunidade em Ação Êxodo (Acaê), entidade social conveniada à Prefeitura de Bauru. A decisão foi tomada após análises técnicas, visitas de fiscalização e denúncias que sugerem problemas na execução dos serviços, possíveis desvios de recursos e ainda a falta de transparência. O MP investiga também falhas de monitoramento por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), responsável pela supervisão direta das atividades.

Acionada, a Secretaria informa que foi instaurado expediente junto à Controladoria-Geral do Município para a apuração rigorosa dos fatos. Já a Acaê diz em nota que não comentará publicamente aspectos específicos enquanto o procedimento estiver em andamento no MP, em respeito ao devido processo legal. Porém, cita no texto que os repasses per capita destinados à execução dos serviços e programas socioassistenciais apresentam defasagem histórica, o que afeta a capacidade estrutural de todas as organizações da sociedade civil que atuam na área.

"Ainda assim, a entidade vem mantendo suas atividades com regularidade, complementando suas ações por meio de parcerias, doações e iniciativas próprias, sempre comunicando formalmente ao órgão gestor eventuais necessidades ou limitações identificadas ao longo da execução dos serviços", consta do texto (leia mais nesta página).