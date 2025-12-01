01 de dezembro de 2025
SAMU ATENDEU

Motociclista é encaminhado ao PSC após colisão no Centro de Bauru

A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC)
Uma pessoa que dirigia uma motocicleta ficou ferida após se envolver em uma colisão no Centro de Bauru, em frente à Praça Rui Barbosa, na tarde desta segunda-feira (1), segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado e realizou o atendimento no local.

A vítima sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC). Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente ou possíveis envolvidos.

O JC acompanha o caso para atualizar novas informações.

