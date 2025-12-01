A Zeiss Vision Center Bauru celebrou seu primeiro ano de atividades com um evento especial realizado nos dias 27, 28 e 29 de novembro, na unidade localizada na Avenida Comendador José da Silva Martha, 2-8 no Jardim Estoril. A ação, desenvolvida em parceria com a tradicional marca suíça Chopard, reuniu clientes, convidados e representantes das duas empresas em uma programação voltada à experiência premium, ao atendimento personalizado e à apresentação de novidades em tecnologia óptica e design.

Ao longo dos três dias, o público teve acesso à coleção completa da Chopard, com mais de 150 modelos disponíveis para experimentação, além do acompanhamento de profissionais da marca. Os visitantes que realizaram prova de armações e preencheram cadastro receberam brindes exclusivos e tiveram prioridade no agendamento da consultoria de imagem oferecida durante o evento.

A consultora responsável realizou atendimentos individuais com análises de colorimetria e formato de rosto, indicando armações e lentes que mais harmonizam com cada perfil. As sessões, com duração entre 20 e 25 minutos, foram limitadas e bastante procuradas.