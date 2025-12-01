O CIESP Bauru realizou, na noite de sexta-feira (28), mais uma edição do jantar comemorativo “Celebrando a Indústria”, evento tradicional voltado ao reconhecimento de empresas associadas. A cerimônia ocorreu no Alameda Hall, a partir das 20h, reunindo empresários, colaboradores, familiares, autoridades e representantes da imprensa regional.

A iniciativa teve como propósito homenagear organizações que completaram aniversários de filiação ao CIESP, com períodos que variam entre cinco e cinquenta anos de parceria institucional. A noite foi marcada por momentos de confraternização e valorização do setor industrial, destacando o papel estratégico da indústria e do empresariado no desenvolvimento econômico, na geração de empregos e na projeção de Bauru e região em âmbitos estadual, nacional e internacional.

Em 2025, o CIESP Bauru — que abrange 24 municípios — prestou homenagens a empresas sediadas em Bauru e Pederneiras. As homenageadas foram: Ebara Bombas América do Sul (50 anos), Jornal da Cidade de Bauru e Região (40 anos), Bruna Indústria de Semijoias (35 anos), VCI Brasil Indústria e Comércio de Embalagens (30 anos), Íntegra Bauru Assessoria Empresarial (20 anos), Sorri Bauru (20 anos), TOTVS Oeste (20 anos), Tragial Indústria e Comércio de Peças (15 anos), Casa do Salgado (15 anos), Primordial PVC Forros e Acessórios (10 anos), Px Indústria e Comércio de Máquinas – Shockflex (10 anos), Athos Brasil Soluções em Unidades Móveis (5 anos), Excellent Revestimentos Técnicos (5 anos), Maestria Tintas e Sistemas (5 anos) e Volvo Equipamentos de Construção Latin América (5 anos).