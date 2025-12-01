Um homem de 57 anos foi esfaqueado diversas vezes pelo filho dentro de casa, na madrugada desta segunda-feira (1), no Jardim Beija-Flor, em Bauru. O autor, de 29 anos, foi preso em flagrante pelos policiais militares com a arma do crime em mãos, aparentando estar sob efeito de entorpecente, com comportamento alterado e falas desconexas.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), ao chegar ao imóvel por volta das 3h, a equipe policial ordenou que o suspeito largasse a faca, que estava com marcas de sangue. Depois, os PMs o algemaram para evitar risco de fuga. Ele admitiu o crime na presença dos agentes de segurança, conforme consta do BO.

Ainda de acordo com o registro feito na delegacia, o pai pediu refúgio e socorro na casa de uma vizinha. O Samu foi acionado e o encaminhou, em estado grave, ao Pronto-Socorro Central (PSC). Ele perdeu muito sangue devido às perfurações na nuca, na face e nas mãos.