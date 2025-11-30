Itatinga - Dois homens, de 27 e 32 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária, no início da manhã deste domingo (30), na praça de pedágio de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), no quilômetro 202 da rodovia Castelo Branco (SP-280), com objetos furtados do pátio da Prefeitura de Braúna. Um terceiro suspeito conseguiu fugir.

Os três estavam em um HB20 pertencente a uma locadora de veículos cujo condutor desobedeceu a ordem de parada dos policiais rodoviários, por volta das 7h, e fugiu em alta velocidade, mas acabou abordado na sequência. No trajeto, segundo a polícia, os suspeitos arremessaram pacotes contendo os produtos furtados, que foram recuperados.

Ainda conforme a polícia, imagens de câmeras de segurança da Prefeitura de Braúna registraram o trio escalando alambrado e entrando no pátio de veículos, de onde furtaram peças automotivas e ferramentas. Os dois homens foram autuados por furto qualificado. As investigações prosseguem visando à identificação do terceiro envolvido.