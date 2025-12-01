Lençóis Paulista - O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) reuniu, nesta quinta-feira (27), vários órgãos de proteção e defesa civil da região em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). Além da pauta técnica, que discutiu futuros investimentos pelo Governo do Estado em obras de drenagens na bacia do rio Lençóis, o encontro abordou os riscos de novos eventos severos envolvendo as chuvas do próximo período hidrológico, que deve começar em breve na região.

Durante a reunião, foi anunciado o maior investimento em obras estruturais prioritárias para controles de cheias e estiagens severas na bacia rio Lençóis, requerido pelo CBH-RL à deputada estadual Dani Alonso, que intermediou a demanda com o Governo do Estado. Os estudos técnicos iniciais para a construção do primeiro reservatório de regularização de vazão (piscinão), em Borebi, deverão ser iniciados no primeiro trimestre de 2026 pela Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP-Águas).

Acumulado pluviométrico anual e previsões futuras

De acordo com o CBH-RL, o acumulado anual de chuvas na região fechará novembro deficitário em -1.475 mm (negativos), bem abaixo do acumulado de 2024, que passou de – 2.000 mm (negativos) no mesmo período, mas preocupante para a condição de compensação hidrológica. "Essa década está fechando com uma das menos chuvosas nas bacias dos rios Lençóis, Batalha e Jaú, enquanto a década anterior foi uma das mais chuvosas, de acordo com o histórico de 108 anos", explica.