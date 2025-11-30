O domingo (30) foi marcado por capotamentos na área urbana de Bauru e em rodovias do município. Na região, o motorista de um carro, que dirigia sob efeito de bebida alcoólica, foi detido em flagrante após se envolver em uma colisão traseira com uma moto e tentar fugir. Ao menos duas pessoas foram socorridas em estado grave.
O primeiro acidente ocorreu durante o dia, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, em Bauru. Ao tentar desviar de um pneu na pista, o condutor de um Fiat Siena perdeu o controle da direção e capotou. Uma das ocupantes foi arremessada e socorrida com suspeita de fratura.
Por volta das 18h30, um Escort atingiu a traseira de uma moto CG Titan na altura do quilômetro 362 mais 650 metros da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Iacanga, em Arealva (41 quilômetros de Bauru). O motociclista, de 30 anos, foi socorrido em estado grave pelo Samu e levado a um hospital na região.
O condutor do carro, de 61 anos, tentou fugir, mas acabou abordado na sequência e, segundo a Polícia Militar Rodoviária, estava dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. Ele foi detido em flagrante por embriaguez ao volante e apresentado no plantão policial de Bauru, onde a ocorrência está sendo registrada neste momento.
Por volta das 20h, por razões a serem esclarecidas, dois veículos - uma caminhonete S10 e um Fox, se envolveram em uma colisão no cruzamento das ruas Wenceslau Braz e Castro Alves, em Bauru. Após o choque, a caminhonete capotou. A ocorrência está em atendimento e ainda não há informações sobre vítimas.
Quase no mesmo horário, por motivos a serem apurados, uma pessoa caiu de um viaduto na rodovia Marechal Rondon (SP-300), no km 345, na altura do Parque São Geraldo, em Bauru. Um carro tentou desviar e acabou capotando. A ocorrência está em andamento e também não há, até o momento, informações sobre vítimas.
Morte em Botucatu
Em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), o condutor de um Fiat Uno morreu após tombar o veículo na altura do km 8 da rodovia Pedro Bosco, no bairro Chácara de Recreio Jardim Alvorada, via de acesso à Pardinho. As equipes de socorro foram acionadas por volta das 14h, mas a vítima, que completou 42 anos neste domingo, ficou presa nas ferragens e não resistiu.
O JCNET/Sampi acompanha os casos.