O domingo (30) foi marcado por capotamentos na área urbana de Bauru e em rodovias do município. Na região, o motorista de um carro, que dirigia sob efeito de bebida alcoólica, foi detido em flagrante após se envolver em uma colisão traseira com uma moto e tentar fugir. Ao menos duas pessoas foram socorridas em estado grave.

O primeiro acidente ocorreu durante o dia, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, em Bauru. Ao tentar desviar de um pneu na pista, o condutor de um Fiat Siena perdeu o controle da direção e capotou. Uma das ocupantes foi arremessada e socorrida com suspeita de fratura.

Por volta das 18h30, um Escort atingiu a traseira de uma moto CG Titan na altura do quilômetro 362 mais 650 metros da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Iacanga, em Arealva (41 quilômetros de Bauru). O motociclista, de 30 anos, foi socorrido em estado grave pelo Samu e levado a um hospital na região.