Jaú - No fim da manhã deste domingo (30), equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prendeu em flagrante, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, na altura do quilômetro 147, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), um homem com antecedentes criminais que transportava mais de R$ 40 mil em produtos contrabandeados, incluindo anabolizantes e canetas emagrecedoras.

O flagrante ocorreu no decorrer da "Operação Impacto" quando, por volta das 11h50, os policiais rodoviários abordaram um ônibus interestadual e, durante a vistoria, localizaram os itens ocultados na forração do veículo, inclusive em duas poltronas pertencentes a um dos passageiros.

Além de grande quantidade de anabolizantes, foram apreendidos 16 unidades de canetas emagrecedoras, quatro iPhones, quatro perfumes e oito carregadores, avaliados em R$ 42.500,00. O autor foi levado à Delegacia da Polícia Federal (PF) de Bauru e ficou à disposição da Justiça.