Promissão - Um homem de 27 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na noite deste sábado (29), em Promissão (120 quilômetros de Bauru), suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 7 anos, encaminhada ao hospital da cidade com sangramento e vermelhidão nas partes íntimas.

De acordo com o registro policial, ele seria padrasto da criança e foi preso por estupro de vulnerável após denúncia ao 190 relatar que os abusos já teriam ocorrido outras vezes, quando a mãe saía para trabalhar. O homem permaneceu à disposição da Justiça e o caso será investigado pela Polícia Civil.