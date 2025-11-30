Bariri - Uma mulher foi esfaqueada pelo ex-companheiro, na frente dos filhos, no início da madrugada deste domingo (30), em Bariri (56 quilômetros de Bauru). Ela foi socorrida e encaminhada à Santa Casa da cidade e o suspeito fugiu e não havia sido localizado até o fechamento desta edição.

De acordo com informações do site Noticiantes Centro-Oeste Paulista, o crime ocorreu na avenida Salvador Cava, no Jardim Iguatemy, e a vítima recebeu diversos golpes, que atingiram as regiões do abdômen, tórax, pernas e braços. Os filhos, de 1 e 7 anos, teriam presenciado as agressões.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por vizinhos mas, quando a equipe chegou, o autor já havia fugido. Apesar das buscas, ele não foi localizado. A mulher foi levada à Santa Casa e a ocorrência foi registrada no plantão policial de Jaú como tentativa de feminicídio e será apurada pela Polícia Civil.