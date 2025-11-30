30 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
TRAGÉDIA NA REGIÃO

Morre 8º detento vítima de incêndio na Penitenciária de Marília

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Samantha Ciuffa/O DIA
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília (HCFamema), onde os presos feridos receberam atendimento
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília (HCFamema), onde os presos feridos receberam atendimento

Marília - Morreu na noite deste sábado (29), no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília (HCFamema), o oitavo detento vítima de um incêndio ocorrido na tarde da última terça-feira (25) no setor de inclusão da Penitenciária de Marília (100 quilômetros de Bauru). Outros quatro reeducandos permanecem hospitalizados em instituições da cidade.

Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que o preso havia sofrido lesões graves em decorrência da inalação de gases tóxicos produzidos pelas chamas. "Dois presos já tinham recebido alta médica na madrugada de quarta-feira (26) e já retornaram à Penitenciária de Marília", diz.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a SAP afirmou que o incêndio começou após um dos detentos atear fogo em seus pertences. "Os policiais penais realizaram o primeiro combate às chamas até a chegada dos bombeiros e equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestaram atendimento aos feridos", disse.

Sete presos, um de 35 anos, dois de 22, um de 44, um de 33 e dois de 25, tiveram os óbitos confirmados no dia da ocorrência. Na ocasião, cinco reeducandos foram internados em estado grave, entre eles o suspeito de causar o incêndio, de 33 anos, que foi autuado em flagrante por homicídio e lesão corporal.

Outros dois detentos, além de cinco policiais penais, receberam atendimento e tiveram alta no dia seguinte. A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) instaurou procedimento para apurar o caso, que também é investigado pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários