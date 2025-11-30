Marília - Morreu na noite deste sábado (29), no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília (HCFamema), o oitavo detento vítima de um incêndio ocorrido na tarde da última terça-feira (25) no setor de inclusão da Penitenciária de Marília (100 quilômetros de Bauru). Outros quatro reeducandos permanecem hospitalizados em instituições da cidade.
Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que o preso havia sofrido lesões graves em decorrência da inalação de gases tóxicos produzidos pelas chamas. "Dois presos já tinham recebido alta médica na madrugada de quarta-feira (26) e já retornaram à Penitenciária de Marília", diz.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a SAP afirmou que o incêndio começou após um dos detentos atear fogo em seus pertences. "Os policiais penais realizaram o primeiro combate às chamas até a chegada dos bombeiros e equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestaram atendimento aos feridos", disse.
Sete presos, um de 35 anos, dois de 22, um de 44, um de 33 e dois de 25, tiveram os óbitos confirmados no dia da ocorrência. Na ocasião, cinco reeducandos foram internados em estado grave, entre eles o suspeito de causar o incêndio, de 33 anos, que foi autuado em flagrante por homicídio e lesão corporal.
Outros dois detentos, além de cinco policiais penais, receberam atendimento e tiveram alta no dia seguinte. A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) instaurou procedimento para apurar o caso, que também é investigado pela Polícia Civil.