Marília - Morreu na noite deste sábado (29), no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília (HCFamema), o oitavo detento vítima de um incêndio ocorrido na tarde da última terça-feira (25) no setor de inclusão da Penitenciária de Marília (100 quilômetros de Bauru). Outros quatro reeducandos permanecem hospitalizados em instituições da cidade.

Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que o preso havia sofrido lesões graves em decorrência da inalação de gases tóxicos produzidos pelas chamas. "Dois presos já tinham recebido alta médica na madrugada de quarta-feira (26) e já retornaram à Penitenciária de Marília", diz.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a SAP afirmou que o incêndio começou após um dos detentos atear fogo em seus pertences. "Os policiais penais realizaram o primeiro combate às chamas até a chegada dos bombeiros e equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestaram atendimento aos feridos", disse.