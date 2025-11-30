Promissão - Um carro invadiu a calçada de um bar em Promissão (120 quilômetros de Bauru), na região de Lins, na noite deste sábado (29), e atropelou clientes que estavam nas mesas. Uma mulher e uma criança sofreram lesões graves e foram conduzidas ao Hospital Geral da cidade. O motorista foi preso em flagrante, mas acabou liberado após pagar fiança.

O acidente ocorreu por volta das 20h50. Imagens de câmeras de segurança mostram que o homem conduzia um Fiat Toro quando, ao fazer uma curva para ingressar na rua onde fica o estabelecimento, perdeu o controle da direção, invadiu a calçada e atingiu as mesas e os clientes.

De acordo com informações do site NovaTv, uma mulher e o filho de 3 anos foram socorridos com lesões graves e seguem internados e o motorista, de 30 anos, que apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante, acabou liberado na audiência de custódia mediante fiança de R$ 15 mil.