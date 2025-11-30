30 de novembro de 2025
EM JAÚ

Operação resulta em 24 multas por recusa ao teste do bafômetro

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Militar Rodoviária/Divulgação
Bloqueio ocorreu na altura do quilômetro 184 mais 400 metros, sentido leste, na base operacional da Polícia Militar Rodoviária de Jaú
Jaú - No intervalo de quatro horas, Operação Direção Segura Integrada realizada na rodovia Comandante João de Ribeiro de Barros (SP-225), na altura do quilômetro 184 mais 400 metros, sentido leste, na base operacional da Polícia Militar Rodoviária de Jaú (47 quilômetros de Bauru), resultou, neste sábado (29), na autuação de 24 motoristas por recusa ao teste do etilômetro (bafômetro).

Segundo a Polícia Rodoviária, a ação ocorreu das 15h às 19h, em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e concessionária Eixo, e teve como objetivo retirar de circulação todos os condutores que fizeram uso de álcool ou se recusaram a realizar o teste de alcoolemia, garantindo maior segurança viária. No total, foram aplicados 1.434 testes do bafômetro.

Além das 24 autuações por recusa à realização do procedimento, a operação resultou em outras 21 multas por razões diversas e no recolhimento de três veículos. A autuação por recusa ao etilômetro é considerada gravíssima, com 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e implica em multa de R$ 2.934,70, além de processo de suspensão da CNH por um ano.

