Marília - Uma mãe decidiu transformar a dor e o luto em homenagem e, neste sábado (29), preparou uma festa para celebrar os sete anos que seriam completados pelo filho Lorenzo Febrônio Nunes, assassinado no início de 2024, aos cinco anos, no distrito de Lácio, em Marília (100 quilômetros de Bauru). Na ocasião, uma adolescente de 14 anos foi apreendida suspeita do ato infracional (leia abaixo).
O vídeo com a homenagem foi postado pela página Marília Urgente. Nele, Lais Febronio diz que a data será lembrada porque o filho sempre estará em seu coração e conta que os familiares compraram bolo e bexigas. "A minha gratidão é eterna por Deus ter dado o privilégio de ser a sua mãe", declara.
Ela desabafa afirmando que sempre lutará por Justiça e para que o nome de Lorenzo nunca seja esquecido e pede para que Jesus carregue o seu filho de uma forma especial nesta data e faça com que ela possa sentir o amor e o carinho dele. "Te amo com toda a minha alma e de todo o meu coração", diz.
A mãe também usou suas redes sociais para postar fotos da festa de aniversário e declarar o amor pelo filho. "Filho, hoje celebramos o seu aniversário. 7 aninhos. Penso todos os dias em como seria se você estivesse aqui, correndo, sorrindo, enchendo tudo de luz", escreveu.
"A saudade aperta, mas o que acalma meu coração é saber que você está em um lugar melhor, onde não existe dor, nem choro, nem sofrimento. Hoje imagino uma festa linda no céu, todos comemorando o seu dia com alegria e amor. Te amo para sempre, meu anjo. Viva o Lorenzo".
O crime
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, Lorenzo Febrônio Nunes, de cinco anos, desapareceu por volta das 18h do dia 11 de fevereiro de 2024, quando brincava em frente à sua casa, nos distrito de Lácio em Marília. A Polícia Militar (PM) foi acionada por familiares dele e moradores se mobilizaram para tentar encontrá-lo.
A PM apurou que a criança tinha sido vista na companhia de uma adolescente de 14 anos. Uma câmera de segurança chegou a registrar imagens da garota com o menino. Os PMs também receberam a informação de que a menina havia revelado a adolescentes que teria matado Lorenzo e o abandonado em um pasto.
O corpo do menino foi encontrado com marcas de violência, à noite, em um local de difícil acesso. A suspeita é de que uma pedra tenha sido usada para golpeá-lo. A adolescente foi apreendida em flagrante e conduzida à Fundação Casa. A brutalidade do caso chocou a população e gerou revolta e comoção nas redes sociais.