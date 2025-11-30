Marília - Uma mãe decidiu transformar a dor e o luto em homenagem e, neste sábado (29), preparou uma festa para celebrar os sete anos que seriam completados pelo filho Lorenzo Febrônio Nunes, assassinado no início de 2024, aos cinco anos, no distrito de Lácio, em Marília (100 quilômetros de Bauru). Na ocasião, uma adolescente de 14 anos foi apreendida suspeita do ato infracional (leia abaixo).

O vídeo com a homenagem foi postado pela página Marília Urgente. Nele, Lais Febronio diz que a data será lembrada porque o filho sempre estará em seu coração e conta que os familiares compraram bolo e bexigas. "A minha gratidão é eterna por Deus ter dado o privilégio de ser a sua mãe", declara.

Ela desabafa afirmando que sempre lutará por Justiça e para que o nome de Lorenzo nunca seja esquecido e pede para que Jesus carregue o seu filho de uma forma especial nesta data e faça com que ela possa sentir o amor e o carinho dele. "Te amo com toda a minha alma e de todo o meu coração", diz.