Uma mulher que fazia caminhada na tarde deste sábado (29), no Jardim Aeroporto, em Garça, foi golpeada várias vezes com faca e asfixiada após reagir à abordagem de um homem, que agora é procurado pela polícia suspeito por estupro e tentativa de homicídio.

A vítima relatou ter percebido a aproximação do indivíduo enquanto se exercitava. Ao notar a presença dele, acelerou o passo, mas não conseguiu evitá-lo, informa o Marília Notícias. Ela sofreu ferimentos no tórax, abdômen e braço, além de ter sido asfixiada. Antes de perder a consciência, ouviu o agressor afirmar que “agora teria de matá-la”.

Quando acordou, estava parcialmente despida. A mulher então caminhou até um condomínio próximo, onde conseguiu pedir ajuda. Em seguida, foi levada à Unidade de Pronto Atendimento da cidade, que acionou a Polícia Militar. O caso foi registrado na delegacia e será investigado.