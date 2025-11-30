Um homem de 61 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, na noite deste sábado (29), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru. A abordagem ocorreu por volta das 22h30, durante a operação “Direção Segura”, realizada pela Polícia Militar Rodoviária, no quilômetro 338 da via.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), os agentes deram sinal de parada ao condutor de um Mitsubishi Lancer. Ao se aproximarem, perceberam que o motorista apresentava olhos avermelhados e sinais de ingestão de álcool.

O primeiro teste realizado foi o passivo, feito com o aparelho dentro do veículo, que apontou vestígios de álcool. Questionado, o motorista admitiu ter consumido bebida alcoólica. Em seguida, ele foi submetido ao teste do etilômetro, que registrou 0,65 mg/l de ar alveolar, índice considerado crime pelo Código de Trânsito Brasileiro, cujo limite máximo previsto é 0,3 mg/l.